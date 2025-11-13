Tìm kiếm tác phẩm âm nhạc lan tỏa tình yêu, niềm tự hào của người làm VH-TT-DL

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành VH-TT-DL

Cuộc thi nhằm tôn vinh những giá trị, tinh thần và bản sắc của những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Âm nhạc có sức mạnh đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào và kết nối con người. Một bài hát hay có thể trở thành biểu tượng tinh thần, sống mãi với thời gian, được cất vang trong các phong trào thi đua, lễ hội hay trên những sân khấu khắp mọi miền Tổ quốc”.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, tổ chức, cá nhân và công chúng yêu âm nhạc. Tác phẩm dự thi cần thể hiện tinh thần yêu nghề, ca ngợi truyền thống, vai trò và đóng góp của ngành VH-TT-DL trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời tôn vinh con người Việt Nam hiện đại, nhân ái, hội nhập.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông kêu gọi các nhạc sĩ, cùng tất cả những ai yêu mến VH-TT-DL Việt Nam cùng sáng tác, gửi gắm cảm xúc và tâm huyết của mình vào các tác phẩm dự thi

Theo thể lệ, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 13-11 đến 15-12, tổng kết và trao giải dự kiến ngày 31-12-2025 tại Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải nhì 25 triệu đồng, 3 giải ba 15 triệu đồng và 5 giải khuyến khích 10 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL chia sẻ thêm: “Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, vận động viên, người lao động toàn ngành. Các ca khúc đoạt giải sẽ được phổ biến rộng rãi, trở thành tiếng hát chung của những người làm VH-TT-DL”.

Cuộc thi do Bộ VH-TT-DL chủ trì, Cục Nghệ thuật Biểu diễn là đơn vị thường trực tổ chức, với Hội đồng Giám khảo gồm các nhạc sĩ, nhà chuyên môn uy tín. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần khơi dậy cảm hứng sáng tạo, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” trong toàn ngành.

MAI AN