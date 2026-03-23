Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng

Ngày 23-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.

Chính phủ phê duyệt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 – 2030”

Chương trình nhằm thực hiện "mục tiêu kép" là tăng cường bảo vệ trẻ em và hỗ trợ, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới góp phần hình thành thế hệ "công dân số" của Việt Nam trong tình hình mới. Cùng với đó, chuyển dịch cơ bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trở thành mô hình phòng ngừa, ngăn chặn chủ động các mối nguy hại đối với trẻ em.

Chương trình đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng; 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng; đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội…

Chính phủ phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành thực hiện chương trình. Trong đó, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì thiết lập cơ chế quản lý nhà nước, đảm bảo các nền tảng xuyên biên giới xóa bỏ 100% thông tin xâm phạm quyền trẻ em, gây nguy hại cho trẻ em; chủ trì yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet triển khai các giải pháp ngăn chặn trẻ em truy cập vào các nguồn thông tin vi phạm pháp luật, độc hại.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến tại Việt Nam phải kích hoạt mặc định chế độ “tìm kiếm an toàn”, ngăn chặn hoàn toàn việc hiển thị các kết quả tìm kiếm đến nội dung vi phạm pháp luật trên công cụ tìm kiếm do mình cung cấp theo quy định của Luật An ninh mạng...

Bộ VH-TT-DL được giao chủ trì việc yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp, phân phối trò chơi điện tử tại Việt Nam phải có giải pháp giới hạn thời gian chơi, thời gian học tập trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dưới 16 tuổi; xây dựng giải pháp chặn lọc các từ khóa nhạy cảm, độc hại, chặn hoàn toàn việc truy cập các liên kết không an toàn bên ngoài dịch vụ do mình cung cấp…

PHAN THẢO