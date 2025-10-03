Bắt cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Chiều 3-10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam ông Nguyễn Văn Thành, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại đơn vị này.

Trước đó, sáng cùng ngày, liên quan vụ án trên, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận (CDC Bình Thuận trước đây).

Xe công vụ có mặt tại khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Thành, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 hơn 71 tỷ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỷ đồng.

Cũng giai đoạn trên, CDC tỉnh Bình Thuận mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất, với tổng kinh phí hơn 198 tỷ đồng, giá trị hợp đồng đã thực hiện hơn 190 tỷ đồng.

Tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận (trước đây) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

NGUYỄN TIẾN