TPHCM: Triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Văn Vinh (SN 1971), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tống đạt các quyết định đối với các bị can

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có xuất xứ từ nước ngoài được tiêu thụ với quy mô lớn tại thị trường trong nước, nghi nhập lậu. Kết quả điều tra xác định Tạ Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Profit (TPHCM), là đối tượng cầm đầu, thuê Nhung và Uyên tham gia buôn lậu thực phẩm chức năng của các hãng Biotech và Mutant từ Canada, Hungary về tiêu thụ trong nước.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã bắt giữ một container hàng hóa của Công ty TNHH Profit, gồm nhiều sản phẩm của hãng Biotech (Hungary) trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng, nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ ngày 16-4, Công ty TNHH Profit đã đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu, gần 50.000 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của hãng Mutant (Canada). Do không có hồ sơ công bố sản phẩm, doanh nghiệp đã khai báo gian dối để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu và tích cực tố giác các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

