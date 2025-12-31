Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 200 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với tổng giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thu Thảo tại cơ quan điều tra

Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1978, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu.

Đồng thời, tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, thiết bị điện tử và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA