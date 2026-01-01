TPHCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng “hiệp sĩ”

Công an TPHCM đã triệt phá đường dây núp bóng giải cứu nạn nhân từ Campuchia để cưỡng đoạt tài sản, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Ngày 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam.

Các đối tượng Thành, Cường, Hải (từ trái sang phải)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia do đối tượng Lê Văn Thành cầm đầu.

Thành lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế xe ô tô nhận chở người từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Sau đó, các đối tượng sử dụng xe ôm, theo đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia. Phía Campuchia tiếp nhận và đưa những người này vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10-2024, cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (Hải hiệp sĩ) cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023, đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, môi giới trá hình. Các đối tượng bán người trái phép cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để “chuộc người”, qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Ngay trong thời gian đang giải cứu các nạn nhân, Công an TPHCM tiếp tục nhận được đơn trình báo của thân nhân một nạn nhân được cho là đang bị giam giữ tại Campuchia. Vào cuộc truy xét ngày 21-10-2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời các đối tượng liên quan đến làm việc khi những người này đang di chuyển trên các xe ô tô tại khu vực TPHCM. Trần Văn Chương đóng vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép.

Làm rõ mắt xích Trần Văn Chương, Ban chuyên án tiếp tục phát hiện đối tượng Huỳnh Cao Cường núp bóng dưới danh nghĩa “hiệp sĩ”, lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp những nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023, đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” để thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn; đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ ràng trên mạng xã hội, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ theo quy định.

VĂN ANH