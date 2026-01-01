Pháp luật

Khánh Hòa: Phạt người vừa chạy xe mô tô biển xanh vừa dùng điện thoại

Lực lượng CSGT Khánh Hòa xử phạt một trường hợp vừa điều khiển xe mô tô biển xanh vừa dùng điện thoại, qua đó khẳng định mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 1-1-2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển xe mô tô công vụ, vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Lâm, gây bức xúc dư luận.

606000179_1394630258937029_1377660207247885290_n.jpg
Anh V.B., nhân viên sửa xe tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 30-12-2025, Phòng CSGT tiếp nhận đoạn video dài khoảng 40 giây do người dân cung cấp, phản ánh hình ảnh một người điều khiển xe mô tô biển xanh lưu thông theo hướng Cam Lâm – Cam Ranh, có hành vi nghe điện thoại khi đang chạy xe. Vụ việc được xác định xảy ra vào lúc 13 giờ 56 phút ngày 29-12-2025.

Lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh: Vào sáng 29-12-2025, Công an xã Cam Lâm đưa xe mô tô công vụ nói trên đến một cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn để bảo dưỡng. Trong quá trình sửa chữa, nhân viên cửa hàng (không phải là cán bộ, chiến sĩ công an) đã điều khiển xe ra Quốc lộ 1 để chạy thử và vi phạm lỗi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Ngày 31-12-2025, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm đã mời anh V.B. (21 tuổi, trú xã Cam Lâm) là nhân viên sửa xe đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, anh B. thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh B. về hành vi “người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại”. Mức xử phạt 800.000 - 1.000.000 đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo Nghị định 168.

HIẾU GIANG

