Vụ show “Về đây bốn cánh chim trời”: Khởi tố giám đốc công ty tổ chức

Tối 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an đọc quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thu Hà

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-2025, Công ty Ngọc Việt Education chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra tối 28-12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội), với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Công ty bắt đầu bán vé từ ngày 11-10 bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dù biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo tiếp tục thông báo chương trình diễn ra theo kế hoạch, bán vé và thu tiền của khán giả.

Nguyễn Thị Thu Hà khai báo tại cơ quan công an

Đến thời điểm biểu diễn, công ty vẫn mở cửa đón khán giả vào địa điểm tổ chức, yêu cầu chờ đến 20 giờ 30 phút rồi thông báo hủy chương trình. Nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn tiền vé và gửi đơn trình báo cơ quan công an.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà bị bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tin liên quan Làm rõ việc hoãn biểu diễn chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”

ĐỖ TRUNG