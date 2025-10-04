Pháp luật

Bắt đối tượng dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục

Ngày 4-10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Y Sin Bkrông (sinh năm 2000, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, tối 5-7, Y Sin đến đám tang của người thân trong buôn uống rượu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Y Sin đi bộ về nhà thì thấy bé gái 13 tuổi (hàng xóm của Y Sin) đang đứng ở sân nhà. Lúc này, Y Sin đã đến trò chuyện và rủ đi chơi. Y Sin dẫn bé gái đến một chòi rẫy bỏ hoang rồi dụ dỗ quan hệ tình dục.

Cơ quan công an đang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Y Sin B Krông

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, khi không thấy bé gái về nhà nên người thân đã đi tìm. Sau khi tìm được, bé gái kể lại toàn bộ sự việc. Lúc này, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

