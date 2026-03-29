Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp xe ôm ở Đắk Lắk

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, trú tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Đức khi bị lực lượng công an bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4-2025, Đức đến Đắk Lắk, do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của các tài xế xe ôm. Thủ đoạn của Đức là thuê xe ôm chở đến các khu vực rẫy vắng, ít người qua lại rồi đưa ra nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt xe máy.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 14 đến 19-7-2025, Đức đã gây ra 4 vụ chiếm đoạt 4 chiếc xe máy, trong đó có 2 vụ cướp giật và 1 vụ lừa đảo của 3 người hành nghề xe ôm; vụ còn lại do Đức lừa mượn xe của người quen. Đức đem bán số xe chiếm đoạt được để lấy tiền tiêu xài và lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành.

Sau nhiều tháng tích cực điều tra, đến ngày 27-3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang ẩn náu tại TPHCM.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng, điều tra, xử lý.

MAI CƯỜNG