Bình Thuận: Bắt giữ đối tượng cướp xe ôm công nghệ ở TPHCM

Chiều 17-12, Công an xã Đức Tín, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã bàn giao đối tượng N.Q.V. (ngụ huyện Đức Linh) cho Công an TP Thủ Đức (TPHCM) để tiếp tục làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 16-12, Công an xã Đức Tín nhận được thông tin của Công an TP Thủ Đức, đề nghị phối hợp xác minh thông tin về đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi cướp tài sản xảy ra tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (TPHCM) đang bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an xã Đức Tín phát hiện 1 đối tượng có đặc điểm nhận dạng, biểu hiện nghi vấn hiện đang lẩn trốn tại địa bàn, nên đã nhanh chóng tổ chức lượng vây bắt, đưa đối tượng về trụ sở công an xã để đấu tranh, xác minh làm rõ.

Đối tượng N.Q.V. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên N.Q.V. (sinh năm 2005, ngụ huyện Đức Linh). Do thiếu tiền tiêu xài, tối 7-12, thông qua ứng dụng đặt xe công nghệ, V. đã đặt 1 chuyến xe do anh N.N.K. điều khiển.

Khi đến khu vực đường vắng, không có đèn chiếu sáng thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức), V. đã dùng vũ lực khống chế, cướp tài sản chiếc xe mô tô, 1 chiếc điện thoại di động,... của anh K..

Sau khi gây án, V. đã mang số tang vật trên cất giấu tại căn nhà ở phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức), rồi bỏ trốn về nhà ở xã Đức Tín, huyện Đức Linh.

NGUYỄN TIẾN