Bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty Capel lừa đảo hơn 700 tỷ đồng

Ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Capel) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, để có tiền mua nhà, mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân, Lã Quốc Trưởng nảy sinh ý lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn Capel (viết tắt là Công ty Capel) tuyển dụng nhân viên, phong nhiều người nắm giữ các chức vụ cao cấp trong công ty như tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, trưởng nhóm, trợ lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị, kế toán, thủ quỹ…; thành lập 5 chi nhánh tại TP Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.

Sau đó, Lã Quốc Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do chính Trưởng thuyết trình để giới thiệu về Công ty Capel và tình hình kinh doanh của công ty để kêu gọi đầu tư.

Bị can Lã Quốc Trưởng tại cơ quan điều tra

Tin vào những lời giới thiệu, nhiều nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Capel. Để tạo lòng tin, phía Công ty Capel trả lãi trong một thời gian ngắn, đồng thời tổ chức các sự kiện, hội thảo để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao; từ đó kêu gọi nhà đầu tư tăng thêm vốn, tái đầu tư.

Lã Quốc Trưởng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân…, sau đó đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Quá trình xác minh cho thấy từ ngày 20-4-2021 đến ngày 18-4-2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 702 tỷ đồng.

Đến nay đã có 300 khách hàng (chủ yếu cư trú tại TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ÁI CHÂN - CHÍ THẠCH