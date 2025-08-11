Pháp luật

Khởi tố 2 người cầm gậy sắt đánh nhau giữa đường tại TPHCM

Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 5-8, trên đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình, TPHCM), giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cả 2 sử dụng vật bằng kim loại để tấn công nhau. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ, không thể di chuyển. Một số người định ngăn cản nhưng do cả 2 người đàn ông cầm gậy sắt nên không ai dám vào.

Sau vụ việc, cả 2 người đàn ông lên xe rời đi. Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi hình, rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ảnh 1 - 2 đối tượng tại cơ quan Công an.jpg
Bị can Nguyễn Hùng (trái) và Mai Đình Bá tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin báo của người dân, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét, làm rõ 2 đối tượng liên quan gồm: Mai Đình Bá (sinh năm 1991, tạm trú tại phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (sinh năm 1969, trú tại phường Hiệp Bình). Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo, người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết.

