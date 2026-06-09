Bắt 2 đối tượng chở thuốc lá lậu, tông bị thương trung tá công an

Vận chuyển hơn 18.000 bao thuốc lá lậu, 2 đối tượng đã lao xe vào tổ công tác để tẩu thoát, khiến một trung tá công an bị gãy xương khi làm nhiệm vụ.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng cùng tang vật để phục vụ điều tra

Chiều 9-6, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 6-6, tại Km7 trên quốc lộ 28, đoạn qua thôn Bình An, xã Hàm Liêm, Công an xã Hàm Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng ô tô.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng cùng tang vật để phục vụ điều tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 18.020 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Hai đối tượng liên quan được xác định là Phạm Văn Đồng, sinh năm 1972, ngụ phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng và Châu Thành Quốc, sinh năm 1988, ngụ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Thời điểm bị phát hiện, Châu Thành Quốc điều khiển ô tô bán tải tăng ga lao thẳng vào tổ công tác nhằm tẩu thoát. Vụ việc khiến Trung tá Văn Công Nam, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, bị gãy xương sườn phải và xương bàn chân phải, phải nhập viện điều trị.

Một trong hai đối tượng bị bắt giữ

Ngay sau đó, Công an xã Hàm Liêm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai truy xét, bắt giữ các đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hàm Liêm phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

TIẾN THẮNG