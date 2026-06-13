Tài xế tông xe vào cán bộ CSGT và kéo lê một cán bộ khác gần 300m

Chiều 13-6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Hạc Thành đang thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của tài xế liên quan vụ việc tông xe vào Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ, kéo lê một cán bộ trên quãng đường gần 300m.

Video vụ việc do người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, tối 12-6, Tổ công tác số 14 gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, tổ trưởng; Thiếu tá Lê Hữu Thuận và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách.

Trong lúc bỏ chạy, tài xế kéo lê cán bộ CSGT bên cửa lái. Ảnh cắt clip

Khoảng 22 giờ 20 phút, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, Tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện ô tô 36A-379.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.

Công an phường Hạc Thành điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Lê Duy L. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khi có yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế điều khiển xe tông thẳng vào Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông.

Sau đó, tài xế tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại, khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng làm việc với Lê Duy L. (đánh dấu X màu đỏ). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Người điều khiển ô tô 36A-379.xx sau đó được xác định là Lê Duy L. (sinh năm 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung). Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lê Duy L., lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy L. về các hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Đồng thời, tạm giữ ô tô 36A-379.xx và một giấy phép lái xe hạng B2 để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiều 13-6, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương, bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Hạc Thành. Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

DƯƠNG QUANG