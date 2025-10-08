Pháp luật

An ninh - trật tự

Cháy trong hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM

SGGPO

Chiều 8-10, Công an phường Xuân Hòa (TPHCM) phối hợp điều tra vụ cháy trong hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng.

z709479265300174c06dc2669ea7171e67c9992bd2ccf2-17599152224941440756796.jpg
Khói bao trùm khu vực hầm giữ xe

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, khiến nhiều người hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài.

Phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ cùng người dân đã dùng phương tiện tại chỗ khống chế đám cháy và di dời nhiều phương tiện ra ngoài, hạn chế thiệt hại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM nhanh chóng điều động lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
CẨM TUYẾT

Từ khóa

cháy TPHCM hầm giữ xe hỏa hoạn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn