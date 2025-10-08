Cháy trong hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM

Chiều 8-10, Công an phường Xuân Hòa (TPHCM) phối hợp điều tra vụ cháy trong hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng.

Khói bao trùm khu vực hầm giữ xe

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, khiến nhiều người hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài.

Phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ cùng người dân đã dùng phương tiện tại chỗ khống chế đám cháy và di dời nhiều phương tiện ra ngoài, hạn chế thiệt hại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM nhanh chóng điều động lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

CẨM TUYẾT