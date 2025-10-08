Vụ ô tô tông quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế cầm dao dọa giết người

Pháp luật

Trưa 8-10, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các bên liên quan, khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tối 7-10 tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đối tượng điều khiển ô tô gây tai nạn được xác định là Đặng Văn S. (27 tuổi, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương). Sáng 8-10, S. đã đến Công an xã Bình Dương trình diện.

z7092913492343_5dd73e5ebe394c0cd67c0df007408066.jpg
Đối tượng Đặng Văn S. tông thẳng vào quán nhậu khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 7-10, tại quán O.N.N. (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), S. xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (26 tuổi, cùng thôn). Trong lúc cãi vã, S. dùng dao trong quán nhậu rượt đuổi đánh N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn.

DangVanSang-blur.JPG
Đặng Văn S. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau đó, khi thấy N.Q.S. vừa đi đến quán X.Nh. (cạnh quán Ốc Nướng Ngon) vừa có lời khiêu khích, S. điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A lao về phía N.Q.S. Chiếc xe chạy thẳng vào quán, tông trúng N.Q.S. và bà L.T.Q. (sinh năm 1970, trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương; mẹ chủ quán X.Nh.) đang đứng bên trong.

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn nhưng tử vong lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày; N.Q.S. bị thương. Sau khi gây án, S. rời khỏi hiện trường.

Đến 5 giờ 30 phút sáng 8-10, sau khi được vận động, Đặng Văn S. đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

