Cô gái Lào nhanh chóng nhận lại điện thoại sau khi bị móc túi

Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, ngay lập tức, nhiều người đã vào động viên, chia sẻ và đề nghị Maysaa Phanthabouasy trình báo công an.
Trong một clip khác, Mayssa Phanthabouasy rưng rưng, khẩn khoản nếu có ai nhìn thấy hoặc vô tình mua lại chiếc điện thoại của mình từ tay kẻ xấu hãy thông báo và cho cô chuộc lại.
Trên trang cá nhân, cô gái người Lào cho biết, đây là lần đầu tiên trong 6 năm ở Việt Nam, cô rơi vào tình huống này.
Mayssa Phanthabouasy nói, vì bản thân vừa ủng hộ người dân ở vùng bão lũ khoảng 20 triệu đồng và mua điện thoại mới nên không còn nhiều tiền, chiếc điện thoại là tài sản lớn đối với cô.
Vụ việc sau đó được Công an phường Ba Đình tiếp nhận tin báo và nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm.
Tới tối cùng ngày, Mayssa Phanthabouasy đăng thông báo đã được lực lượng Công an phường Ba Đình tìm ra chiếc điện thoại bị mất.
Maysaa Phanthabouasy đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).