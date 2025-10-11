Cô gái Lào nhanh chóng nhận lại điện thoại sau khi bị móc túi

Tối 11-10, Maysaa Phanthabouasy (quốc tịch Lào, sinh sống và học tập ở Việt Nam 6 năm) đăng tải bài viết trên trang cá nhân thông báo việc bị mất cắp điện thoại khi tham dự một sự kiện ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, ngay lập tức, nhiều người đã vào động viên, chia sẻ và đề nghị Maysaa Phanthabouasy trình báo công an.

Mayssa Phanthabouasy thông báo việc bị mất điện thoại

Trong một clip khác, Mayssa Phanthabouasy rưng rưng, khẩn khoản nếu có ai nhìn thấy hoặc vô tình mua lại chiếc điện thoại của mình từ tay kẻ xấu hãy thông báo và cho cô chuộc lại.

Trên trang cá nhân, cô gái người Lào cho biết, đây là lần đầu tiên trong 6 năm ở Việt Nam, cô rơi vào tình huống này.

Mayssa Phanthabouasy nói, vì bản thân vừa ủng hộ người dân ở vùng bão lũ khoảng 20 triệu đồng và mua điện thoại mới nên không còn nhiều tiền, chiếc điện thoại là tài sản lớn đối với cô.

Mayssa Phanthabouasy là cô gái Lào nổi tiếng nhờ hành trình theo dõi diễu binh, diễu hành A50 ở TPHCM hay A80 ở Hà Nội

Vụ việc sau đó được Công an phường Ba Đình tiếp nhận tin báo và nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm.

Tới tối cùng ngày, Mayssa Phanthabouasy đăng thông báo đã được lực lượng Công an phường Ba Đình tìm ra chiếc điện thoại bị mất.

Maysaa Phanthabouasy đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Mayssa Phanthabouasy nhận lại chiếc điện thoại từ Công an phường Ba Đình và bày tỏ sự cảm ơn tới lực lượng công an

GIA KHÁNH