Bắt nhanh nghi phạm dùng dao cướp tài sản của em họ

Ngày 11-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau hơn 30 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, ngụ phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng), đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản của chính em họ rồi bỏ trốn.

Phan Phước Thảo dùng dao khống chế, cướp tài sản của chính em họ rồi bỏ trốn. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo điều tra ban đầu, sáng 7-10, khi chỉ còn em L.T.P.T. (17 tuổi) ở nhà, Thảo sang chơi, bất ngờ trùm khăn che mặt, rút dao khống chế, trói nạn nhân bằng băng keo, rồi cướp toàn bộ trang sức vàng và điện thoại di động trị giá khoảng 46 triệu đồng.

Sau đó, Thảo mang số vàng đi bán tại phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) được 40 triệu đồng và thuê taxi bỏ trốn vào TPHCM.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 4 tổ công tác truy tìm đối tượng. Đến khoảng 20 giờ ngày 8-10, lực lượng chức năng phát hiện Thảo đang lẩn trốn trong một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Đối tượng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Số tiền còn lại và chiếc điện thoại di động đối tượng đã mua sau khi bán số vàng cướp được. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Tại cơ quan công an, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TIẾN THẮNG