Bắt nhanh nghi phạm dùng dao cướp tài sản của em họ

Theo điều tra ban đầu, sáng 7-10, khi chỉ còn em L.T.P.T. (17 tuổi) ở nhà, Thảo sang chơi, bất ngờ trùm khăn che mặt, rút dao khống chế, trói nạn nhân bằng băng keo, rồi cướp toàn bộ trang sức vàng và điện thoại di động trị giá khoảng 46 triệu đồng.
Sau đó, Thảo mang số vàng đi bán tại phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) được 40 triệu đồng và thuê taxi bỏ trốn vào TPHCM.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 4 tổ công tác truy tìm đối tượng. Đến khoảng 20 giờ ngày 8-10, lực lượng chức năng phát hiện Thảo đang lẩn trốn trong một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Đối tượng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.