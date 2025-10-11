Pháp luật

An ninh - trật tự

Tháo dỡ công trình chắn biển Nha Trang

SGGPO

Cụm công trình thuộc dự án Evason Ana Mandara ở bờ biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cơ bản hoàn tất tháo dỡ, giúp không gian thoáng đãng.

dasua-0892.jpg
Ngày 11-10, nhóm công nhân cùng máy móc đang tháo dỡ các hạng mục cuối cùng của dự án Evason Ana Mandara, phía Đông đường Trần Phú (phường Nha Trang) do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa quản lý.
dasua-.jpg
Việc tháo dỡ diễn ra trong nhiều ngày qua, theo yêu cầu hoàn trả mặt bằng cho nhà nước từ UBND phường Nha Trang
dasua-6271.jpg
Cụ thể, vào cuối tháng 8-2025, địa phương yêu cầu Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa xử lý tài sản gắn liền với đất tại dự án. Lý do, khu đất này đã hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn theo quy định.
dasua-0530.jpg
Toàn bộ khu đất rộng 1.815m2 này sẽ do nhà nước quản lý, dự kiến chỉnh trang để phục vụ công cộng. Ghi nhận của phóng viên ngày 8-10, hiện trường tháo dỡ ngổn ngang
dasua-0547.jpg
Các công trình từng làm nhà hàng bị đập bỏ
dasua-0525.jpg
Nhóm công nhân di chuyển tài sản còn sử dụng được lên xe tải, đưa đi cất giữ
dasua-102714.jpg
Đến sáng 11-10, việc tháo dỡ và di chuyển tài sản trên đất cơ bản hoàn tất
dasua-102609.jpg
Hiện trường còn sót lại số lượng xà bần, tấm tre trúc trang trí, bảng hiệu nhà hàng...
dasua-102551.jpg
Sau khi công trình được tháo dỡ, bãi biển Nha Trang trở nên thông thoáng, tầm nhìn ra biển được cải thiện
Ana Mandara Nha Trang
dasua-0895.jpg
Khu đất thuộc dự án Evason Ana Mandara trước và sau khi bị thu hồi. Ảnh chụp vào tháng 4-2025 và ngày 11-10-2025

Năm 1995, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 28.000m² đất và 10.000m² mặt nước biển bên bờ vịnh Nha Trang để xây dựng Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.

Sau nhiều năm hoạt động, địa phương chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích dự án, trả lại mặt biển phục vụ cộng đồng.

Để vận động doanh nghiệp di dời, tỉnh giao khu đất tại bãi Dài (xã Cam Lâm) cho Công ty Sovico Khánh Hòa xây dựng cơ sở kinh doanh mới.

Năm 2020, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 10.000m² mặt nước biển của khu nghỉ mát để làm bãi tắm công cộng. Các năm sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục ban hành quyết định thu hồi từng phần đất của dự án. Đến tháng 6-2025, địa phương nâng tổng diện tích thu hồi lên hơn 26.200m². Doanh nghiệp chỉ còn giữ lại hơn 1.800m² để duy trì kinh doanh.

Tháng 10-2025, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc thu hồi toàn bộ dự án Evason Ana Mandara.

Ngày 8-10-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát, báo cáo kết quả triển khai ý tưởng thiết kế đô thị và việc quản lý sử dụng đất khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (thuộc 2 phường Nha Trang và Bắc Nha Trang).

Hiện hơn 20.000m² đất thu hồi từ dự án Evason Ana Mandara đã được chỉnh trang làm công viên, bãi đỗ xe.

Theo thiết kế ý tưởng đô thị, khu đất thu hồi từ dự án này được quy hoạch thành "Ngôi làng của biển"; giữ lại tối đa mảng xanh hiện hữu và bổ sung các công trình phục vụ tiện ích.

HIẾU GIANG

