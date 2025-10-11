Tháo dỡ công trình chắn biển Nha Trang

Năm 1995, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 28.000m² đất và 10.000m² mặt nước biển bên bờ vịnh Nha Trang để xây dựng Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.

Sau nhiều năm hoạt động, địa phương chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích dự án, trả lại mặt biển phục vụ cộng đồng.

Để vận động doanh nghiệp di dời, tỉnh giao khu đất tại bãi Dài (xã Cam Lâm) cho Công ty Sovico Khánh Hòa xây dựng cơ sở kinh doanh mới.

Năm 2020, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 10.000m² mặt nước biển của khu nghỉ mát để làm bãi tắm công cộng. Các năm sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục ban hành quyết định thu hồi từng phần đất của dự án. Đến tháng 6-2025, địa phương nâng tổng diện tích thu hồi lên hơn 26.200m². Doanh nghiệp chỉ còn giữ lại hơn 1.800m² để duy trì kinh doanh.

Tháng 10-2025, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc thu hồi toàn bộ dự án Evason Ana Mandara.

Ngày 8-10-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát, báo cáo kết quả triển khai ý tưởng thiết kế đô thị và việc quản lý sử dụng đất khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (thuộc 2 phường Nha Trang và Bắc Nha Trang).

Hiện hơn 20.000m² đất thu hồi từ dự án Evason Ana Mandara đã được chỉnh trang làm công viên, bãi đỗ xe.

Theo thiết kế ý tưởng đô thị, khu đất thu hồi từ dự án này được quy hoạch thành "Ngôi làng của biển"; giữ lại tối đa mảng xanh hiện hữu và bổ sung các công trình phục vụ tiện ích.