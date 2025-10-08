Tài xế ô tô tông vào quán nhậu khiến 1 người chết

Sáng 8-10, ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết, tài xế điều khiển ôtô màu trắng lao vào quán nhậu khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn vào khuya 7-10 đã ra đầu thú.

Theo ông Đinh Công Hoàng, khoảng 6 giờ sáng 8-10, Đặng Văn S. (sinh năm 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) - người điều khiển ôtô tông vào quán nhậu khiến 1 phụ nữ tử vong, đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú. Lực lượng công an đang lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

>>> Clip vụ việc do người dân quay lại:

Ôtô "điên" tông thẳng vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong. Ảnh cắt từ camera an ninh

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 7-10, tại quán Xóm Nhậu (thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương), một thanh niên điều khiển ôtô màu trắng bất ngờ lao thẳng vào quán, tông trúng một người đang ngồi bên trong. Cú tông mạnh khiến bà L.T.T. (sinh năm 1970, mẹ chủ quán) tử vong và 1 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai thanh niên (chưa rõ danh tính). Trong lúc xô xát, một người đã điều khiển ôtô gây ra vụ việc nghiêm trọng nói trên.

Thời điểm ôtô "điên" lao vào quán nhậu. Ảnh chụp từ clip

Sau khi tông vào người phụ nữ, ôtô "điên" mới dừng lại. Ảnh chụp từ clip

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC OAI