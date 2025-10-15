Xã hội

Cứu sống nữ du khách giữa sóng dữ

SGGPO

Nhờ hành động kịp thời và kỹ năng cứu người của một thiếu tá quân y nghỉ hưu, một nữ du khách bị sóng cuốn và ngưng tim, ngưng thở trên vùng biển Côn Đảo đã được cứu sống ngoạn mục.

Ngày 15-10, thông tin từ Trung tâm Y tế quân dân Côn Đảo (TPHCM) cho biết, trung tâm đang điều trị cho một nữ du khách bị đuối nước trên biển.

cap-cuu-7180-7158.jpg
Nạn nhân được cựu quân nhân và bác sĩ Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo sơ cứu kịp thời ngay tại bờ biển

Nạn nhân là bà Dương Thị H. (gần 60 tuổi, ở xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình). Trước đó, trưa 14-10, bà H. đến Côn Đảo tham quan. Chiều cùng ngày, khi tắm biển, bà bất ngờ bị sóng cuốn ra xa bờ, có dấu hiệu đuối sức rồi chìm xuống nước.

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, Thiếu tá quân y Vũ Quang Vạn (nguyên y sĩ đa khoa Bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6) đã nghỉ hưu đang tắm gần đó lập tức lao ra ứng cứu.

đuối nưỡ.jpg
Hiện bà Dương Thị H. đang được chăm sóc y tế tại Trung tâm Y tế quân dân Côn Đảo

Khi được đưa vào bờ, nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Thiếu tá Vạn phối hợp với bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo) hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân.

Sau khoảng 15 phút, nữ du khách hồi tỉnh và được chuyển vào Trung tâm Y tế quân dân Côn Đảo để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe bà Dương Thị H. đã ổn định, tỉnh táo nhưng còn khó thở. Các bác sĩ đang điều trị phù phổi do ngạt nước cho bà H. bằng máy thở CPAP.

Tin liên quan
PHƯỚC QUÝ

Từ khóa

Trung tâm Y tế quân dân Côn Đảo du khách đuối nước quân nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn