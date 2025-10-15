Cứu sống nữ du khách giữa sóng dữ

Nhờ hành động kịp thời và kỹ năng cứu người của một thiếu tá quân y nghỉ hưu, một nữ du khách bị sóng cuốn và ngưng tim, ngưng thở trên vùng biển Côn Đảo đã được cứu sống ngoạn mục.

Ngày 15-10, thông tin từ Trung tâm Y tế quân dân Côn Đảo (TPHCM) cho biết, trung tâm đang điều trị cho một nữ du khách bị đuối nước trên biển.

Nạn nhân được cựu quân nhân và bác sĩ Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo sơ cứu kịp thời ngay tại bờ biển

Nạn nhân là bà Dương Thị H. (gần 60 tuổi, ở xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình). Trước đó, trưa 14-10, bà H. đến Côn Đảo tham quan. Chiều cùng ngày, khi tắm biển, bà bất ngờ bị sóng cuốn ra xa bờ, có dấu hiệu đuối sức rồi chìm xuống nước.

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, Thiếu tá quân y Vũ Quang Vạn (nguyên y sĩ đa khoa Bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6) đã nghỉ hưu đang tắm gần đó lập tức lao ra ứng cứu.

Hiện bà Dương Thị H. đang được chăm sóc y tế tại Trung tâm Y tế quân dân Côn Đảo

Khi được đưa vào bờ, nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Thiếu tá Vạn phối hợp với bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo) hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân.

Sau khoảng 15 phút, nữ du khách hồi tỉnh và được chuyển vào Trung tâm Y tế quân dân Côn Đảo để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe bà Dương Thị H. đã ổn định, tỉnh táo nhưng còn khó thở. Các bác sĩ đang điều trị phù phổi do ngạt nước cho bà H. bằng máy thở CPAP.

