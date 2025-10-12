Ngày đầu ra quân, CSGT TPHCM phạt gần 1.700 trường hợp vi phạm

Trong ngày đầu ra quân cao điểm, các tổ công tác của Phòng CSGT Công an TPHCM đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính gần 1.700 trường hợp vi phạm các lỗi.

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM cho biết, trong ngày đầu ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp diễn ra sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025- 2030, các tổ công tác đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính gần 1.700 trường hợp vi phạm các lỗi.

Trong đó, lập biên bản vi phạm nồng độ cồn 570 trường hợp; lập biên bản đối với xe 3-4 bánh tự chế gần 120 trường hợp; gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh gần 500 trường hợp cho chủ phương tiện và người vi phạm.

Các tổ, đội triển khai tuần tra xử lý vi phạm trong giờ cao điểm

Trước đó, ngày 11-10, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, mục tiêu của đợt ra quân này là quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn địa bàn, nhất là tai nạn liên quan vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Tinh thần xử lý vi phạm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. CSGT sẽ ghi hình toàn bộ quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Đợt cao điểm, CSGT phối hợp Công an xã, phường vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, cơ sở vui chơi, giải trí ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền; đồng thời đăng tải thông tin rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

VĂN CHÂU