Tai nạn xe khách với xe máy, 2 người chết

Ngày 12-10, một lãnh đạo xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 1A cũ qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 4 phút cùng ngày, xe khách giường nằm BKS 77H-048.xx do tài xế L.V.K. (sinh năm 1971, trú xã Vạn Đức, Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên QL1A hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Khi đến đoạn qua thôn Trà Quang Nam (xã Phù Mỹ), xe khách va chạm với xe máy BKS 77M7-51xx do ông Ng.Đ.H. (sinh năm 1948) điều khiển cùng chiều, chở theo vợ là bà Ng.T.L. (sinh năm 1954, cùng xã Phù Mỹ Nam).

Cú va chạm mạnh khiến hai vợ chồng ông H. và bà L. bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi tông vào xe máy, xe khách tiếp tục va chạm với một ô tô của người dân đang đậu trước nhà gần đó, làm ba phương tiện hư hỏng.

Hai nạn nhân tử vong sau vụ va chạm

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách giường nằm chạy với tốc độ cao.

Sau vụ tai nạn, Công an xã Phù Mỹ đã có báo cáo lên Công an tỉnh Gia Lai để cử lực lượng nghiệp vụ vào cuộc khám nghiệm, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định.

