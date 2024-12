Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 17-12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng cùng về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.