Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân M. (sinh năm 1983, cư trú xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) nhằm điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Huỳnh Thị Xuân M. tại cơ quan công an. Ảnh: THANH THÚY

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, M. đã lợi dụng sự tin tưởng của ông T.T.A. (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) để đưa ra thông tin gian dối.

Cụ thể, ngày 6-6-2025, M. ký kết hợp đồng vay của ông T.T.A. số tiền 4,5 tỷ đồng với lý do dùng để mua đất của ông L.T.L. (sinh năm 1969, cư trú khóm 26, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), đồng thời hứa hẹn sau khi hoàn tất việc mua đất sẽ thế chấp vay ngân hàng để hoàn trả.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, M. không thực hiện việc mua đất như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Không có khả năng hoàn trả, M. chiếm đoạt toàn bộ số tiền 4,5 tỷ đồng của bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

TẤN THÁI