Bắt giữ nhóm đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Chỉ vài giờ vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt được nhóm đối tượng nổ súng tại nhà một người dân để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 31-7, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Minh Tiến (30 tuổi, ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và Y Yiang Niê (28 tuổi, trú cùng xã) để điều tra về vụ việc dùng súng để giải quyết mâu thuẫn và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-7, một nhóm 4 đối tượng mang theo súng và dao, kiếm đến nhà anh Mai Thế Anh (26 tuổi, ở thôn 8, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, thời điểm này Thế Anh không có nhà nên một đối tượng đã rút súng bắn 3 phát đạn nhằm uy hiếp người thân.

Hung khí của các đối tượng mang đi giải quyết mâu thuẫn

Nhận được tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27-7, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trên khi đang ẩn náu tại nhà Nguyễn Đức Minh Tiến. Trong đó, Y Yiang Niê được xác định là đối tượng đã rút súng bắn 3 phát đạn tại nhà Thế Anh. Khám xét nhanh, Công an thu giữ 1 khẩu súng, 10 viên đạn; 4 cây dao, kiếm; 6 túi ni lon chứa ma túy đá, 2 viên thuốc lắc.

Khẩu súng cơ quan công an thu giữ của các đối tượng

Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy. Y Yiang khai nhận, do có mâu thuẫn với Mai Thế Anh nên chiều ngày 26-7, đối tượng đã mượn khẩu súng của một người bạn ở tỉnh Đắk Nông rồi rủ Tiến cùng 2 đối tượng khác cùng nhau đi giải quyết mâu thuẫn. Khi đi các đối tượng mang súng, đao, kiếm... Riêng số ma túy trên, Yiang cùng Tiến góp 30 triệu đồng mua về sử dụng và bán kiếm lời.

Được biết, Y Yiang từng có 2 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Cố ý gây thương tích". Tiến có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích". Và cả 2 đều nghiện ma túy.

Cơ quan công an cũng giám định khẩu súng để củng cố hồ sơ xử lý Y Yiang cũng như các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

MAI CƯỜNG