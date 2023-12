Bắt gọn đối tượng đưa 12.000 viên ma túy về Huế tiêu thụ

Đối tượng Tú khai báo hành vi phạm tội

Chiều 7-12, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, tại tuyến quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, đơn vị phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị dừng và kiểm tra xe máy 75H1-569.67 do Huỳnh Ngọc Tú (sinh năm 1973), trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế điều khiển.

Đối tượng Tú khai báo hành vi phạm tội

Thấy lực lượng chức năng, Tú nhảy xuống định bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có giấu 12.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Huỳnh Ngọc Tú khai nhận mua số ma tuý nói trên từ một người Lào tại thị trấn Lao Bảo với số tiền 46 triệu đồng với mục đích đưa vào thành phố Huế tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Được biết, đối tượng này có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gần một năm nay.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

VĂN THẮNG