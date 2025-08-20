Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ hơn 130 máy tính tại sân bay Nội Bài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan tới vụ trộm cắp 138 máy tính tại sân bay Nội Bài.

Chiều 20-8, Công TP Hà Nội thông tin về việc khởi 3 cá nhân liên quan tới vụ trộm cắp hơn 130 máy tính tại Sân bay Nội Bài.

Những cá nhân bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thái (sinh năm 2000), Nguyễn Mạnh Hoàng (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, về tội "Trộm cắp tài sản"; Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1996), trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội, về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa tại khu vực kho hàng thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Nguyễn Văn Thái đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Rạng sáng 30-6, Thái đi ô tô đến kho hàng rồi cùng Nguyễn Mạnh Hoàng lấy đi 14 kiện hàng. Các đối tượng dùng dao nhọn rạch kiện hàng lấy trộm 138 máy tính mini.

Tối 1-7, Thái liên hệ Nguyễn Hồng Sơn để bán hộ máy tính. Sơn đồng ý và tìm được chỗ mua với giá hơn 1,8 triệu đồng/máy tính nhưng chỉ báo lại với Thái là 1,4 triệu đồng/1 máy. Sơn hưởng số tiền chênh lệch và còn được hưởng 20% tổng số tiền bán máy tính.

Hiện, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số máy tính bị các đối tượng trộm cắp.

ĐỖ TRUNG