Ngày 20-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 33 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn bị bắt giữ tại nhà riêng

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1969, trú tại thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh), bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi "Giết người", xảy ra ngày 15-3-1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Sau khi xảy ra vụ án nói trên, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra “vỏ bọc” một con người khác suốt nhiều năm nhằm trốn tránh cơ quan chức năng phát hiện, truy bắt.

Tại các buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng luôn tìm cách trốn tránh, khai báo “nhỏ giọt”. Tuy nhiên, trước các thông tin, chứng cứ thu thập được, đối tượng Nguyễn Đình Sơn đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình.

DƯƠNG QUANG