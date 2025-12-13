Ngành Tư pháp đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ

Sáng 13-12, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự hội nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự hội nghị. Cùng dự có Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng...

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ 2021-2025, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; ở trong nước, tác động của đại dịch Covid-19 và các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến việc triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đặt ra những thách thức và thời cơ đan xen cho công tác pháp luật, tư pháp.

Năm 2025, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách chiến lược về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới tư duy về xây dựng và thi hành pháp luật, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66 ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với định hướng pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực mạnh mẽ cho phát triển và là một trong “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu khai mạc hội nghị

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt công tác tư pháp với nhiều đổi mới, gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong đó, đã chú trọng đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật; khẳng định ngày càng rõ nét vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đặc biệt, bộ, ngành Tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng; chủ động, sáng tạo tham mưu các cơ chế pháp luật đặc thù, đặc biệt, góp phần phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Chỉ riêng tại kỳ họp thứ 10 năm 2025, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật, 8 nghị quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị

“Có thể khẳng định rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ trong nhiệm kỳ để triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước”, người đứng đầu Bộ Tư pháp khẳng định.

Về các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, bộ, ngành Tư pháp sẽ tập trung quán triệt và triển khai kịp thời, chính xác, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIV; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành Tư pháp, nhất là công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Tư pháp tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của bộ, ngành và phục vụ người dân, doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Bên cạnh đó, bộ, ngành Tư pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Chú trọng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác, kiểm tra trong các lĩnh vực công tác của ngành, nhất là các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đổi mới phương pháp tổ chức, triển khai nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền các cấp.

ANH PHƯƠNG