Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Sáng 18-4, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nghi phạm T. (trú TP Hà Tĩnh) liên quan trong vụ cướp tiệm vàng tại địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.