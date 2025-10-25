An Giang: Thưởng nóng công an xã khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản

Tập thể Công an xã Óc Eo (An Giang) được thưởng nóng 3 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ “Cướp giật tài sản” trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng nóng cho tập thể Công an xã Óc Eo

Tối 24-10, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến trao thưởng nóng cho tập thể Công an xã Óc Eo vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ “Cướp giật tài sản” trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22-10, Trần Văn Chí Tâm (sinh năm 2001, cư trú xã Óc Eo, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Trung Sơn, xã Óc Eo thì phát hiện bà Phạm Thị Bé H. (sinh năm 1975, trú xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang đi xe mô tô cùng chiều, trên kính chiếu hậu bên trái có treo bọc nilông nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Tâm chạy theo bà H. đến khu vực vắng người rồi áp sát giật túi nilông bên trong có 1 điện thoại di động và 22 triệu đồng trong, sau đó liền tăng ga tẩu thoát.

Lực lượng công an truy xét, bắt giữ đối tượng Trần Văn Chí Tâm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Óc Eo nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy xét nóng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp, sáng 23-10, lực lượng công an xã đã nhanh chóng xác định, bắt giữ Tâm cùng tang vật và phương tiện. Qua text nhanh, Tâm dương tính với chất ma túy dạng Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận, sau khi cướp giật được số tài sản của bà H., đối tượng đã cho người quen mượn và tiêu xài cá nhân hết hơn 10 triệu đồng.

NAM KHÔI