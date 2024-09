Bắt tạm giam 4 thuyền viên tráo thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Ngày 17-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hoang (sinh năm 1974), Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1994, cùng trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Tấn Cường (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Bình Định) và Dương Thanh Tùng (sinh năm 1991, trú tại TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Cản trở hoặc gây rối hoạt động của phương tiện điện tử”.