Bầu cử Myanmar: Đảng USDP tuyên bố giành chiến thắng

Ngày 26-1, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) của Myanmar tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở nước này, kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm.

Các quan chức bầu cử Myanmar kiểm đếm phiếu bầu sau khi kết thúc giai đoạn thứ ba của cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bỏ phiếu ở Yangon, Myanmar, ngày 25-1. Ảnh: EPA-Yonhap

Cuộc bầu cử đã kết thúc giai đoạn cuối vào ngày 25-1, với kết quả thăm dò cho thấy, Đảng USDP dẫn trước cả về số phiếu ủng hộ lẫn số ghế trong Quốc hội và sẽ có đủ quyền lực để tiếp tục điều hành đất nước. Tờ Straits Times dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của USDP cho biết: “Chúng tôi đã giành được đa số ghế và có thể thành lập chính phủ mới”.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri bầu các thành viên tại 2 viện Quốc hội cùng các hội đồng lập pháp ở 7 bang và 7 vùng lãnh thổ liên bang, cũng như tại các chính quyền địa phương. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á vẫn đang đối mặt với nhiều chia rẽ và xung đột kéo dài.

HẠNH CHI