Nga - Mỹ - Ukraine tiếp tục đối thoại

Theo hãng thông tấn TASS, các bên tham gia cuộc họp về vấn đề Ukraine đang diễn ra tại Abu Dhabi đã đồng ý tiếp tục đối thoại trong ngày 24-1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Từ ngày 23-1, nhóm công tác ba bên Nga - Mỹ - Ukraine về các vấn đề an ninh đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, UAE).

Đoàn đại biểu Nga do ông Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Nga, dẫn đầu. Ukraine cử Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Phó Chánh văn phòng Sergiy Kyslytsya và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov tham gia cuộc đàm phán. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đại diện cho phía Mỹ.

Đánh giá ban đầu từ Nhà Trắng cho thấy ngày làm việc đầu tiên mang lại những kết quả tích cực. Việc các bên nhất trí kéo dài cuộc thảo luận sang ngày thứ hai mở ra hy vọng về một tiến trình đàm phán thực chất, hướng tới mục tiêu "hạ nhiệt" căng thẳng và ổn định tình hình an ninh khu vực.

Trọng tâm của chương trình nghị sự tại UAE xoay quanh hai nội dung là quy chế tương lai cho khu vực Donbas và thỏa thuận ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Đây được xem là những bước đi thực tế để giảm bớt thiệt hại và tìm kiếm tiếng nói chung giữa các bên.

