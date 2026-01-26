Israel triển khai nhiều biện pháp an ninh trước nguy cơ bất ổn khu vực

Israel đang đồng loạt triển khai các biện pháp an ninh, quân sự và dân sự trong bối cảnh lo ngại căng thẳng với Iran có thể leo thang, kéo theo nguy cơ trả đũa và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, an ninh nội địa cũng như tình hình khu vực.

Thiếu tướng Rafi Milo (trái), Tư lệnh Bộ chỉ huy miền Bắc, tham gia một cuộc tập trận ở miền bắc Israel. Ảnh: Times of Israel

Ngày 25-1, Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel cảnh báo các hãng hàng không nước ngoài về khả năng Israel phải đóng cửa không phận, nếu tình hình an ninh xấu đi. Người đứng đầu cơ quan, ông Shmuel Zakai, nhận định khu vực có thể bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn trong thời gian tới, tương tự các đợt căng thẳng từng khiến Israel phải đóng không phận vào tháng 4, tháng 10-2024 và tháng 6-2025.

Theo truyền thông Israel, các hãng hàng không nội địa như El Al, Arkia và Israir đã nới lỏng điều kiện hủy vé trước lo ngại chuyến bay bị gián đoạn, dù hiện tại sân bay quốc tế Ben Gurion vẫn hoạt động bình thường.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thiếu tướng Rafi Milo - Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết Israel đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ có thể tiến hành tấn công Iran, kéo theo nguy cơ Tehran trả đũa Israel. IDF cũng theo dõi chặt chẽ khả năng Hezbollah tham gia vào cuộc đối đầu rộng hơn. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm của IDF đã tiến hành tập trận quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các “tình huống cực đoan”, với sự tham gia của nhiều sư đoàn và các cơ quan dân sự - quân sự liên quan.

Song song với các biện pháp quân sự, Chính phủ Israel vừa phê duyệt gói hỗ trợ và bồi thường toàn diện trị giá 6,2 tỷ NIS (khoảng 2 tỷ USD) cho lực lượng dự bị IDF trong năm 2026, nhằm củng cố tinh thần và năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này.

VIỆT LÊ