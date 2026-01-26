Thái Lan tăng cường kiểm soát sân bay ngăn dịch bệnh do virus Nipah

Nhà chức trách Thái Lan đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket, nhằm sàng lọc hành khách đến từ Tây Bengal (Ấn Độ) - nơi đã xác nhận bùng phát dịch bệnh có khả năng gây tử vong cao do virus Nipah gây ra.

Các biện pháp y tế được tăng cường tại sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) của Thái Lan cho biết, nhân viên kiểm soát bệnh truyền nhiễm quốc tế tại ba sân bay lớn đã bắt đầu tăng cường sàng lọc hành khách nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ Tây Bengal. Thủ tục bao gồm kiểm tra nhiệt độ và đánh giá tại chỗ đối với hành khách có dấu hiệu bị bệnh. Hành khách bị sốt cao hoặc có triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah, sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly được chỉ định để kiểm tra thêm theo quy trình đã được thiết lập.

Những người đến từ Tây Bengal cũng được phát thẻ cảnh báo sức khỏe, trong đó nêu rõ các triệu chứng cần theo dõi và các bước cần thực hiện nếu họ cảm thấy không khỏe.

Các triệu chứng liên quan đến virus Nipah gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau họng, ho, khó thở, buồn ngủ, lú lẫn và co giật. Hành khách xuất hiện các triệu chứng trong vòng 21 ngày kể từ khi đến nơi được khuyến cáo, nên đến cơ sở y tế ngay lập tức và thông báo cho bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, về lịch sử du lịch của họ và ngày bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Những người cảm thấy không khỏe có thể gọi đến đường dây nóng của DDC theo số 1422, hoặc quét mã QR được cung cấp trên thẻ để báo cáo các triệu chứng. Đường dây nóng hoạt động hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Bên cạnh đó, DDC cũng đã ban hành hướng dẫn du lịch cho người Thái Lan có kế hoạch đến Ấn Độ du lịch hoặc hành hương. Du khách được khuyến cáo theo dõi các cập nhật y tế chính thức, tránh đến những khu vực bùng phát dịch bệnh trừ khi cần thiết và thực hiện biện pháp phòng ngừa. Trái cây nên được rửa sạch kỹ trước khi ăn và rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với động vật, thịt hoặc xác động vật, đặc biệt là dơi, heo, ngựa, mèo, dê và cừu.

Tin liên quan Thái Lan với chiến lược định vị du lịch năm 2026

VIỆT LÊ