Nhật Bản: Tuyết rơi dày, giao thông tê liệt

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa đưa ra hàng loạt cảnh báo về tình trạng tuyết rơi dày đặc nghiêm trọng trong ngày 25-1, tại các tỉnh Ishikawa và Tottori.

Tuyết rơi dày tại Nhật Bản ảnh hưởng tới đời sống người dân. Ảnh: MAYA WATANABE

Tại thành phố Kanazawa, thủ phủ của tỉnh Ishikawa, lượng tuyết tích tụ cao gấp 9 lần so với mức trung bình hàng năm. Chỉ trong vòng 6 giờ (tính đến 6 giờ ngày 25-1), lượng tuyết rơi đo được là 37cm - mức cao nhất kể từ dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1997. Đến 9 giờ cùng ngày, lượng tuyết tích tụ tại đây đã dày tới 64cm. Tại thành phố Tottori, thủ phủ của tỉnh Tottori, lượng tuyết rơi dày, lên tới 38cm vào sáng 25-1.

Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc các cơ quan chức năng phải đóng cửa nhiều tuyến đường và tạm dừng các dịch vụ vận tải. Nhiều tuyến cao tốc huyết mạch đã bị đóng cửa từ sáng 25-1 để phòng ngừa rủi ro.

Nhiều tuyến đường sắt cũng phải hoãn chuyến hoặc tạm dừng hoạt động. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản, đợt tuyết rơi kéo dài từ ngày 20-1 đến nay đã khiến 4 người thiệt mạng, 26 người bị thương.

