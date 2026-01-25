Mỹ: Bang Minnesota điều tra độc lập vụ đặc vụ liên bang bắn chết người

Chính quyền bang Minnesota, Mỹ thông báo sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập vụ một cư dân thành phố Minneapolis bị các đặc vụ liên bang phụ trách nhập cư bắn chết, trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền bang và liên bang tiếp tục leo thang.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz phát biểu tại một cuộc họp báo. Ảnh: AOL

Theo trang tin Axios, một người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Bộ An ninh Nội địa (DHS) sẽ dẫn dắt cuộc điều tra ở cấp liên bang.

Nạn nhân được xác định là Alex Pretti, 37 tuổi, công dân Mỹ, sống ở Minneapolis, là y tá làm việc tại khoa chăm sóc tích cực và từng phục vụ các cựu chiến binh.

Theo truyền thông Mỹ, các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy người đàn ông đang quay phim các đặc vụ liên bang bằng điện thoại và cố gắng hỗ trợ một người quan sát khác thì bị một đặc vụ đẩy ngã. Sau đó, nạn nhân bị xịt hơi cay và khoảng 6 đặc vụ khống chế quật xuống đất, trước khi nhiều tiếng súng vang lên. Những video này không cho thấy người đàn ông có hành vi rút hay chĩa súng.

Cảnh quay hiện trường trước vụ nổ súng. Ảnh: ABC News

Tuy nhiên, DHS ra tuyên bố cho rằng trong khi các đặc vụ đang tiến hành chiến dịch nhắm vào một người nhập cư trái phép bị truy nã vì tấn công bạo lực, 1 cá nhân đã tiếp cận các sĩ quan Tuần tra Biên giới Mỹ với khẩu súng bán tự động 9mm. Khi các đặc vụ tìm cách tước vũ khí, người này đã “chống trả dữ dội”, buộc 1 đặc vụ phải nổ súng để tự vệ.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz bác bỏ mô tả ban đầu của chính quyền liên bang, gọi các thông tin này là “vô lý” và "không đúng sự thật", đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút hàng ngàn nhân viên phụ trách nhập cư đã được triển khai dày đặc tại bang Minnesota trong những tuần gần đây. Đáp lại, Tổng thống Mỹ đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc thống đốc bang và thị trưởng Minneapolis “kích động nổi dậy” thông qua các phát ngôn của họ.

Cục Điều tra Hình sự bang Minnesota cho biết, các điều tra viên của bang đã bị các đặc vụ liên bang ngăn không cho tiếp cận hiện trường.

Các đặc vụ liên bang khống chế một người dân trong các cuộc biểu tình sau vụ bắn chết y tá Alex Pretti. Ảnh: GETTY IMAGES

Lo ngại căng thẳng leo thang, Thống đốc Walz đã kích hoạt Lực lượng Vệ binh quốc gia bang Minnesota nhằm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương bảo vệ an ninh tại các cơ sở liên bang liên quan đến nhập cư. Nhiều đơn vị khác vẫn trong tình trạng sẵn sàng triển khai trên toàn khu vực đô thị.

Đây là vụ nổ súng thứ 3 liên quan đến đặc vụ liên bang tại Minneapolis trong tháng 1. Trước đó, ngày 7-1, một công dân Mỹ, 37 tuổi, đã bị một đặc vụ ICE bắn chết; ngày 14-1, một công dân Venezuela bị bắn vào chân trong một vụ bắt giữ bất thành. Các vụ việc liên tiếp đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt về hoạt động của lực lượng phụ trách nhập cư liên bang tại bang Minnesota.

MINH CHÂU