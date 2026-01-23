Thái Lan và Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung Hổ mang vàng 2026

Thái Lan và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận chung Hổ mang vàng 2026 (Cobra Gold 2026) từ ngày 24-2 đến ngày 6-3, với hơn 8.000 quân nhân từ 30 quốc gia tham gia huấn luyện toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam tiếp tục tham gia với vai trò quan sát viên.

Hơn 8.000 quân nhân từ 30 quốc gia sẽ tham gia Hổ mang vàng 2026. Ảnh: BANGKOK POST

Báo Bangkok dẫn một nguồn tin cho hay cuộc tập trận năm 2026 được gọi là “Năm trọng đại”, phản ánh phạm vi và độ phức tạp mở rộng của các cuộc tập trận chung. Mục tiêu là tăng cường phối hợp giữa các quốc gia và phát triển năng lực quân sự trong các hoạt động chung. Cuộc tập trận cũng nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện phù hợp với tình hình toàn cầu mới, tăng cường năng lực phối hợp tác chiến trên mọi lĩnh vực từ đất liền, biển, trên không, không gian và không gian mạng.

Theo quân đội Thái Lan, cuộc tập trận chung Hổ mang vàng đã được tiến hành liên tục trong thời gian dài, qua đó giúp phát triển năng lực quân sự cho quân đội Thái Lan. Việc trao đổi kiến thức, chuyên môn và công nghệ quân sự giữa các nước tham gia giúp nâng cao kinh nghiệm của các quân nhân, củng cố khả năng quản lý các nỗ lực cứu trợ thiên tai trong khu vực và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước.

Lần đầu tiên được khởi xướng vào năm 1982, Hổ mang vàng là một trong những cuộc tập trận đa quốc gia thường niên lâu đời nhất trong khu vực. Các quốc gia tham gia chính gồm Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia.

MINH CHÂU