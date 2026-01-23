Đàm phán Nga - Mỹ kéo dài

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà đàm phán của Mỹ đã diễn ra hơn hai giờ và chưa kết thúc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp phái đoàn Mỹ trước khi đàm phán. Ảnh: KREMLIN.RU

Cuộc đàm phán bắt đầu vào khoảng 23 giờ 25 ngày 22-1 (giờ Moscow), tức rạng sáng 23-1 giờ Việt Nam. Điện Kremlin công bố hình ảnh các bên chào hỏi nhau, sau đó cuộc trao đổi được tiến hành kín.

Phía Mỹ có doanh nhân – nhà đầu tư Jared Kushner và ông Josh Gruenbaum, Ủy viên Cơ quan mua sắm Liên bang thuộc Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) tham dự. Phía Nga có Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống phụ trách hợp tác đầu tư – kinh tế với nước ngoài, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Ông Witkoff dự kiến trình Tổng thống Nga Vladimir Putin bản dự thảo mới nhất của kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn. Bản kế hoạch này từng bị rò rỉ hồi tháng 11-2025. Hiện chi tiết kế hoạch chưa được công bố, nhưng giới quan sát cho rằng những thay đổi gần đây nhằm tạo cơ sở thực tế hơn cho tiến trình ngoại giao, trong bối cảnh các bên đều chịu sức ép tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài.

Theo báo Kiev Post, phái đoàn Mỹ đến Nga theo đề nghị của Tổng thống Putin để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Theo các nguồn tin Nga, nội dung trao đổi tập trung vào những bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine.

Trước đó, ngày 22-1, bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, các bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine đã được chốt. Tuy nhiên, vấn đề các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát vẫn là điểm nghẽn. Ông Zelensky cũng cho biết, giới chức nước này, Mỹ và Nga sẽ đàm phán ba bên tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) trong tuần này.

KHÁNH MINH