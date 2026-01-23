New Zealand nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất

Ngày 23-1, lực lượng cứu hộ New Zealand tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tại khu cắm trại đông người trên đảo Bắc. Cảnh sát cho biết công tác cứu nạn có thể kéo dài nhiều ngày do hiện trường phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: NT

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng 22-1 (giờ địa phương) tại Mount Maunganui, bờ Đông đảo Bắc, sau nhiều ngày mưa lớn. Đất đá từ sườn đồi tràn xuống khu cắm trại, nơi nhiều gia đình đang nghỉ hè, làm hư hại nghiêm trọng nhiều xe nhà lưu động và công trình.

Theo truyền hình Singapore CNA, Đại sứ Trung Quốc tại New Zealand Vương Tiểu Long, cho biết có 2 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà chức trách New Zealand chưa công bố con số chính thức. Cảnh sát cho hay có thể có 9 người mất tích, bao gồm cả trẻ em.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (trái) động viên lực lượng cứu hộ. Ảnh: NT

Ngày 23-1, Thủ tướng Christopher Luxon đã tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thị trưởng thành phố Tauranga, ông Mahe Drysdale, cho biết các đội tìm kiếm đã làm việc xuyên đêm tại khu cắm trại nhưng chưa đạt được kết quả.

Cảnh sát trưởng Richard Chambers nhận định quy mô thảm họa và nguy cơ sạt lở tiếp diễn có thể khiến công tác cứu nạn bị chậm lại. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây thiệt hại trên diện rộng tại bờ Đông đảo Bắc. Trước đó, một vụ sạt lở tại thị trấn lân cận Papamoa đã khiến 2 người thiệt mạng, và một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi cùng xe ở phía Bắc Auckland.

HUY QUỐC