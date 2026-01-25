Trung Quốc đẩy mạnh văn hóa đọc

Một ngày mùa đông, khi nhà văn Xu Kun đang gấp rút hoàn thành bản thảo đúng hạn, khu dân cư nơi cô sinh sống thông báo mất điện. Xu đăng lên nhóm trò chuyện của cư dân, mong được gợi ý một địa điểm gần đó có hệ thống sưởi và kết nối internet để tiếp tục làm việc.

Theo lời khuyên của hàng xóm, Xu tìm đến một trung tâm văn hóa địa phương cách nhà hơn 1km. Tuy nhiên, toàn bộ chỗ ngồi tại thư viện tầng 2 đã kín người. Lúc này, Xu nhận ra rằng những không gian đọc sách công cộng được đầu tư tốt chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Bên trong thư viện Thâm Quyến. Ảnh: ourChinastory

Trải nghiệm của Xu cũng là của nhiều người, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phong trào khuyến đọc. Từ tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Nhà nước ban hành Quy định về Thúc đẩy đọc sách toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 1-2 tới. Theo đó, kêu gọi các cấp chính quyền mở rộng hệ thống cơ sở đọc sách, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường đọc thuận lợi hơn.

Các chuyên gia pháp lý nhận xét, đây là một quy định hành chính nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền đọc sách trên phạm vi cả nước. Thay vì trông chờ vào sự tự điều chỉnh của cá nhân, quy định trên xác định trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp trong việc bảo đảm điều kiện cần thiết để người dân tiếp cận việc đọc. Cách tiếp cận này được cho là tạo ra nền tảng vững chắc cho một hệ thống khuyến đọc mang tính toàn diện, công bằng và hiệu quả.

Theo quy định, chính quyền từ cấp huyện trở lên phải dành khoản kinh phí thúc đẩy đọc sách trong ngân sách thường xuyên. Đồng thời, các cơ quan nhà nước, trường học, doanh nghiệp và tổ chức công cộng được khuyến khích xây dựng không gian đọc đa dạng, còn các nhà sách được kêu gọi cải thiện môi trường và tổ chức các hoạt động văn hóa liên quan. Quy định cũng mở rộng phạm vi không gian đọc ra khỏi thư viện truyền thống. Các địa điểm công cộng như nhà ga, sân bay, trung tâm thương mại được khuyến khích lắp đặt tiện ích đọc sách; công viên và khu du lịch có thể bố trí không gian đọc nếu điều kiện cho phép. Một số địa phương đã triển khai những mô hình ban đầu. Tại Tam Á, tỉnh Hải Nam, hội sách ven biển cho phép du khách đọc sách ngay trên bãi cát, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với hoạt động văn hóa. Ở Bắc Kinh và Vũ Hán, các thư viện nhỏ được đưa vào hệ thống tàu điện ngầm, nơi hành khách có thể quét mã QR để tiếp cận nguồn sách điện tử miễn phí.

Quy định cũng nhấn mạnh việc bảo vệ quyền đọc của các nhóm dễ bị tổn thương, như trẻ vị thành niên, người cao tuổi và người khuyết tật, thông qua các dịch vụ phù hợp. Cha mẹ và người giám hộ được khuyến khích làm gương trong gia đình, nuôi dưỡng thói quen đọc bền vững cho trẻ. Các vùng nông thôn, khu căn cứ cách mạng cũ, vùng dân tộc thiểu số, biên giới và khu vực kém phát triển cũng được ưu tiên hỗ trợ nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, quy định đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng xuất bản, khuyến khích các nhà xuất bản tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị nhất định. Đọc sách điện tử cũng được thúc đẩy, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận nội dung số chất lượng cao.

Theo THX, những năm gần đây, tình trạng giới trẻ ngại đọc và xu hướng đọc mang tính thực dụng đang làm dấy lên lo ngại về văn hóa đọc ở Trung Quốc. Quy định mới đặt mục tiêu đưa việc đọc trở lại vị trí trung tâm của đời sống tinh thần, có định hướng rõ ràng và gắn chặt với sinh hoạt hàng ngày. Theo đó, tuần lễ đọc sách toàn quốc được ấn định vào tháng 4 hàng năm, cùng với các hoạt động khuyến đọc được tổ chức rộng khắp.

HÀ TRANG