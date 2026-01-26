Mexico: Xả súng tại sân bóng đá, ít nhất 11 người thiệt mạng

Ngày 25-1, một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra trong một trận bóng đá nghiệp dư ở bang Guanajuato, miền Trung Mexico, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: OUTLOOK INDIA

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 (giờ địa phương) tại một sân bóng đá ở khu vực Loma de Flores ở Salamanca, bang Guanajuato, miền Trung Mexico. Các nhân chứng cho biết một số người đàn ông có vũ trang đến sân bóng đá này trên 2 xe tải nhỏ, sau đó xả súng bừa bãi vào các cầu thủ và khán giả.

Theo Thị trưởng Salamanca, ông Cesar Prieto, 10 người thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi 1 nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. Những người bị thương đã được đưa đến các trung tâm y tế ở gần đó để điều trị.

Văn phòng công tố bang Guanajuato cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc. Lực lượng an ninh, bao gồm cảnh sát bang, Lực lượng Vệ binh quốc gia và quân đội Mexico đã phát động chiến dịch truy tìm những đối tượng gây ra vụ tấn công nói trên.

Guanajuato là trung tâm công nghiệp phát triển và là một trong những bang xảy ra nhiều vụ bạo lực nhất của Mexico trong những năm gần đây. Theo tờ New York Times, năm ngoái, Guanajuato có số vụ giết người cao nhất Mexico, với 2.035 vụ giết người có chủ ý. Phần lớn các vụ bắt nguồn từ xung đột tranh giành lãnh thổ giữa một băng đảng ma túy địa phương và băng đảng Jalisco New Generation Cartel, nhóm tội phạm mạnh nhất Mexico.

KHÁNH HƯNG