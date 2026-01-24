Thế giới

Singapore điều tra vụ đe dọa đánh bom giả ở căn cứ không quân

Theo Đài truyền hình Channel News Asia, Bộ Quốc phòng Singapore đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra một vụ đe dọa đánh bom giả nhắm vào căn cứ không quân Paya Lebar.

Chiến đấu cơ F-15SG từ căn cứ không quân Paya Lebar. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA
Sự việc bắt nguồn từ một bài viết được đăng tải trên diễn đàn Reddit dành cho đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 23-1. Nội dung bài đăng tuyên bố sẽ kích nổ bom tại một thời điểm cụ thể, thậm chí nêu chi tiết các vị trí bên trong căn cứ và tên của một số chỉ huy trước khi bị gỡ bỏ.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) lập tức triển khai các biện pháp phòng ngừa và tiến hành rà soát bom mìn trên toàn bộ khuôn viên căn cứ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng chức năng không phát hiện bất kỳ mối đe dọa thực tế nào và xác định đây hoàn toàn là thông tin giả mạo.

Cơ quan chức năng Singapore cũng đã đưa ra cảnh báo đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch liên quan các vật thể nguy hiểm. Theo Điều 268A của Bộ luật Hình sự nước này, những cá nhân tung tin đe dọa đánh bom giả có thể phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm, phạt tiền tối đa 50.000 SGD (39.280 USD), hoặc áp dụng cả hai hình phạt trên tùy theo mức độ vi phạm.

PHƯƠNG NAM

