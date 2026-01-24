Thế giới

Lở đất và lũ quét tại Indonesia: 7 người thiệt mạng, 82 người mất tích

Theo tờ News Strait Times, rạng sáng 24-1, một trận lở đất kèm lũ quét đã xảy ra tại huyện Cisarua, thuộc khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia khiến 7 người thiệt mạng, 82 người mất tích.

Khu vực xảy ra lở đất kèm lũ quét tại huyện Cisarua, thuộc khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java. Ảnh: PIKIRAN RAKYAT MEDIA NETWORK

Hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư nằm gần khu vực xảy ra sạt lở.

Hiện các đội tìm kiếm cứu nạn liên ngành đang khẩn trương chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn mắc kẹt. Ước tính, hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt hoặc mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang vấp phải nhiều trở ngại do địa hình đồi núi hiểm trở, khối lượng bùn đất quá lớn và nguy cơ mưa lớn tiếp tục gây sạt lở thứ cấp.

Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng.

