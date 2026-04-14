Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII Quảng Ninh 2026

Tối 13-4, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Trao giải cho 24 tác phẩm được giải vàng

Tham dự có ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc...

Trao giải bạc cho các tác giả, nhóm tác giả

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã tôn vinh các tác giả và trao 24 giải vàng; cùng nhiều giải bạc, đồng, khuyến khích cho các tác phẩm thuộc các thể loại: phát thanh trực tiếp, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc, podcast… Trong đó, nhiều tác phẩm có tính tìm tòi, phát hiện; nhiều cách làm phát thanh hiện đại, công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao 29 giải khác, gồm: Giải người kể chuyện (host) xuất sắc; Giải người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải ê-kíp sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc...

Trao giải cho các tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh, video clip "Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 được tổ chức từ ngày 9 đến 13-4 tại Quảng Ninh với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới. Liên hoan lần này có 72 đoàn tham dự. Trong đó, có các báo và phát thanh, truyền hình địa phương, 2 trung tâm báo chí lớn là Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân, 17 đơn vị báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam và 8 đơn vị báo chí lớn khác. Các đơn vị đã tham gia dự thi với gần 350 tác phẩm ở các thể loại.

VĨNH XUÂN