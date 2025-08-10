Bên sông hoa vàng

Vào tuổi thương nhớ nhau, gần như ai cũng có một bóng hình để thổn thức nhưng không phải kết cục nào cũng vẹn nguyên, như vầng trăng có lúc khuyết lúc đầy. Người yêu nhớ nhau thường gắn liền với địa điểm hoặc thời điểm.

Với Huỳnh Ngọc Huy Tùng là địa điểm bên sông mãi ngân xa như một khúc tình ca, khi mà “Dòng đời trôi lạc phôi pha/ Mà câu hò ấy vẫn là… của nhau”. Với Trần Thắng là thời điểm của hoa vàng như màu mắt của mùa thu đang giã từ trong nuối tiếc “đã bạc đầu đã thấu điều sinh tử/ nhìn nhau vàng ký ức đau hơn”.

Báo SGGP giới thiệu Tình khúc bên sông của Huỳnh Ngọc Huy Tùng và Hoa vàng của Trần Thắng.

Tình khúc bên sông Đưa em về lại bến sông

Nơi con sóng hát nỗi lòng mùa xưa

Mây trời lơ lửng lưa thưa

Cây cầu thổn thức nắng mưa vẫn còn Tháng năm phà đợi héo hon

Giọng em khẽ gọi tình tròn quê xa

Dòng đời trôi lạc phôi pha

Mà câu hò ấy vẫn là… của nhau Mái chèo ru bóng trăng sao

Giấc mơ áo lụa rụng vào mênh mang

Cầu treo như dải khăn vàng

Nối hai đầu nhớ âm vang phố phường Người đi lỡ hẹn nẻo đường

Lao xao dốc gió vấn vương cõi lòng

Hoàng hôn em có nghe không?

Chuông chùa vọng giữa mênh mông biển người Anh đưa em bước qua đời

Như con đò cũ ngược xuôi ngàn lần

Cầu kia trắng nhớ bâng khuâng

Đâu rồi mắt biếc khuất dần khói sương...? HUỲNH NGỌC HUY TÙNG

Hoa vàng Hoa vàng ép mong manh mắt thu

mãi yêu không thành chồng vợ

một lần dâng hiến trọn đời mắc nợ

gặp gỡ thiên đường liệu có thứ tha? Sỏi đá cọ nhau gửi dấu vết

ta va nhau nát vụn trăng tròn

đã bạc đầu đã thấu điều sinh tử

nhìn nhau vàng ký ức đau hơn Đợi hoa nở một ngày thi vị

đợi tuổi già tôn vinh người đẹp

đến lúc chẳng còn gì chờ đợi

thân xác phù hoa thả cõi trăng Hương ngọc ngà trinh nữ vẹn nguyên

ngây ngất lịm sắc vàng bất tử

đính lên tóc mùa thu quên tuổi

thênh thênh miền hóa kiếp phù du. TRẦN THẮNG

T.H.N.