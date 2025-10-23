Bệnh nhân vượt cửa tử nhờ quyết định chưa từng có của Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) tiếp nhận 1 trường hợp hiến tạng chết não ngay thời điểm có một bệnh nhân suy tim nguy kịch. Trong tình huống khẩn cấp, các trung tâm ghép tạng đã hợp lực hỗ trợ Bệnh viện Thống Nhất thực hiện ghép tim cứu người, sau khi được Bộ Y tế chấp thuận.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy mô, tạng từ người hiến chết não

Ngày 23-10, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên từ người hiến chết não, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là trường hợp hiến tạng thứ 4 tại bệnh viện.

Theo PGS-TS-BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, người hiến tạng là một phụ nữ trung niên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ngày 13-10. Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, dập phổi, ngừng tim ngừng thở, sau đó được khôi phục tuần hoàn.

Từ ngày 13-10 đến 16-10, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không cải thiện. Khả năng phục hồi chức năng thần kinh được đánh giá rất thấp.

Trước tình huống trên, Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Thống Nhất gặp trực tiếp con trai của bệnh nhân trao đổi tình hình.

Người con trai chia sẻ, trước đây, mẹ anh từng bày tỏ mong muốn được hiến xác cho y học và cứu người sau khi qua đời. Cân nhắc kỹ lưỡng và bàn bạc với gia đình, anh đồng ý hiến tạng của mẹ trong trường hợp xác định chết não.

Bệnh viện Thống Nhất đã lập các hội đồng chuyên môn theo quy định. Đúng 9 giờ 30 phút sáng 17-10, bệnh nhân được công bố chết não, sẵn sàng cho quy trình hiến tạng. Do bệnh nhân có nhiều bệnh nền nên phổi và gan không đủ điều kiện hiến tặng.

Ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất

Theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, 1 thận và 2 giác mạc được chuyển về ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế; 1 thận chuyển về ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM); tim được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất.

Đáng lưu ý, thời điểm đó, Bệnh viện Thống Nhất chưa được Bộ Y tế cấp phép kỹ thuật ghép tim. Còn người nhận là một bệnh nhân 61 tuổi, suy tim giai đoạn cuối, tình trạng rất nguy kịch, không thể chuyển viện để phẫu thuật.

Trước tình huống trên, Bệnh viện Thống Nhất đã xin ý kiến Bộ Y tế và nhận được sự đồng ý để thực hiện ghép tim tại chỗ, với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế.

PGS Đỗ Kim Quế cho biết, 3 giờ 30 phút ngày 18-10, ca phẫu thuật được tiến hành sau lễ tri ân người hiến tạng. Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, trái tim người hiến đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Các ca ghép thận và giác mạc đều an toàn và thành công.

PGS-TS-BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ tại buổi họp báo

Ngay khi tỉnh lại, bệnh nhân gửi lời tri ân đến người hiến tạng và nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến. Đây là trường hợp ghép tim đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực chuyên môn và hợp tác của bệnh viện.

"Đây là trường hợp chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước, nhưng khi đối diện ranh giới sinh tử, chúng tôi phải quyết tâm cứu người", PGS Đỗ Kim Quế nói. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người hiến tạng và gia đình người hiến, vì nghĩa cử cao đẹp đã hồi sinh nhiều cuộc đời khác.

GIAO LINH